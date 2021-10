Susy Díaz se presentó la mañana de este viernes en “América Hoy” y confirmó lo dicho por Walter Obregón, su expareja, de que viajarán juntos a Francia por el cumpleaños del empresario.

La exvedette precisó que no ha retomado su romance con Obregón; sin embargo, manifestó que siempre están en constante comunicación y dejó entrever que podría darle una nueva oportunidad.

“El año pasado, nosotros nos separamos, en agosto (...) Lo dejé y terminé con él... Pero de ahí viajamos a Panamá, y (este último tiempo) hemos estado separados”, manifestó inicialmente.

“Ahora hemos hablado y vamos a viajar a Francia (...) Yo soy una persona que si hay alguien que me suma, me da felicidad, entra a mi vida. Pero si él me hiciera sufrir o llorar, le pongo la cruz”, agregó.

La mamá de Florcita Polo explicó que una amiga suya que vive en la ciudad de Lyon los ha invitado; sin embargo, antes de llegar ahí realizarán una parada en París para tomarse fotos en la Torre Eiffel.

Minutos después, Walter Obregón se comunicó a través de una videollamada con el programa que conducen Janet Barboza, Ethel Pozo y Melissa Paredes para explicar cuáles eran sus intenciones con Susy Díaz.

“Han pasado muchas cosas y a pesar de todo nunca nos alejamos (...) Susy es una celebridad para todo el Perú. Nosotros estuvimos dos años y nos alejamos por nuestros compromisos (laborales)”, indicó.

“Mis sentimientos son bien claros y Susy lo sabe. El amor sigue ahí, está permanente. Susy ha sido una mujer que ha sumado mucho para mi vida y yo estoy dispuesto a luchar por ella”, agregó.

Susy Díaz por su parte, manifestó que “acciones borran pasiones” y que luego que “pasó lo que pasó” -en referencia escándalo de infidelidad protagonizado por Walter Obregón- las cosas no fueron iguales pero “yo todavía siento cariño por él por eso por mi cumpleaños nos fuimos a Cancún y en noviembre nos vamos a París”.

En ese momento, la exvedette fue interrumpida por la popular ‘Rulitos’ quien le aclaró que “cariño no es lo mismo que amor” y ella respondió: “Lo que pasa es que después de lo que me hizo mi corazón está herido, está roto”.

Tras ello, Walter Obregón aseguró que está enamorado de la excongresista. “Susy está en todo su derecho de decir eso, pero yo estoy aquí para decirle que me siento arrepentido y voy a luchar por ella. Susy es una mujer muy inteligente y sabe lo que yo siento”, manifestó.

“A pesar que estamos distanciados, siempre estamos en comunicación. Tú (dirigiéndose a Susy) sabes que yo siempre estoy pendiente de ti y si tengo que comprometerme públicamente a luchar por ti lo voy a hacer”, finalizó.

