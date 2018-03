Susy Díaz: "En vez de recorrer las siete iglesias, recorría las siete discotecas"

¡Otra vez, Susy Díaz ! Luego de asegurar que durante Semana Santa no come carne "ni por arriba ni por abajo", la ex congresista contó que, cuando era adolescente, "no recorría las siete iglesias, sino las siete discotecas".

"Era 'semana tranca'", detalló a diario El Trome. Susy comentó además que, entre sus peticiones principales, está alejar "todo lo malo de mi vida, que no me falle [Dios], que me dé paz".

"¿De qué pecados te arrepentirás?", se le pregunta a continuación, a lo que ella responde: "Creo que no tengo ningún pecado. Cumplo todos los mandamientos. Antes, no podía cumplir con el sexto mandamiento, que dice: ‘No cometerás actos impuros’. Pero este año estoy cumpliendo todo".