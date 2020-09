Susy Díaz reveló que Andy V no le quiere firmar el divorcio desde el 2012. La excongresista se pronunció por el caso de Lourdes Sacín con su aún esposo que fue denunciado por maltrato físico y psicológico por la periodista.

“A mí me da pena Lourdes, porque yo me separo de él porque con él peligra mi salud, mi vida y mi libertad. Con eso ya dije todo, porque yo he pasado peores cosas que las pruebas que está presentando ella”, comentó al programa ’En exclusiva’.

Susy Díaz se quebró al indicar que cuando ve a Lourdes Sacín recuerda todo el horror que vivió cuando estaba con Andy V.

“Lo que está viviendo ella, a mí ya me pasó, dormía con un ojo abierto y el otro cerrado porque no sabía en qué momento me iba a hacer daño, era una cosa por lo que yo solamente pido mi divorcio”, dijo.

Susy Díaz mencionó que Andy V “no hace feliz a ninguna mujer”, agregando que sigue esperando que le dé el divorcio.

“Con lo que han presentado los videos, los audios, el tiempo está haciendo salir a la luz cosas que yo no quise hablar. Cuando yo presenté mi primera demanda de divorcio, yo hablé con el juez, le dije muchas cosas muy privadas, muy fuertes y personales, ni por eso me dio el divorcio”, indicó.

Susy Díaz dijo que vive asustada en la calle, porque piensa que en algún momento puede aparecer Andy V en la calle. “Inclusive un canal me llama y me lo querían traer, les dije que no, no hagan eso”, contó.

“Él no me quiere firmar el divorcio, yo estoy luchando años, desde el 2012, ocho años que no me puedo divorciar (…) Que vean, yo también tengo que estar divorciada, tengo que pedir garantías para mi vida”, dijo Susy Díaz.

“Dios me va a proteger. No quiero acordarme de las cosas malas, pero todo ese tiempo que estuvo él acá conmigo eran lágrimas. No he tenido ni un hijo para tanto pasar, pero él era peor que uno”, concluyó la madre de Florcita Polo.