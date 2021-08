Hoy jueves 5 de agosto la jornada del mundo del entretenimiento estuvo marcada por una variedad de noticias positivas y negativas. Susy Díaz se pronunció tras defender a su ex, mientras que la plataforma Netflix reveló un avance de la nueva temporada de “Cobra Kai”.

Además, Alejandra Baigorria renunció en vivo a “Esto es guerra” luego que Rosángela Espinoza no recibió sanción por incumplir normas.

Susy Díaz se pronuncia tras defender a su ex, denunciado por agresión

Susy Díaz generó gran controversia en redes sociales tras los comentarios que emitió en “Magaly TV: La Firme”, donde defendió a su expareja, Walter Obregón, pese a una denuncia por violencia física y psicológica.

Pese a convertirse en blanco de duras críticas, la excongresista afirmó que seguirá defendiendo a Obregón, a quien acusó de infiel y de agresor en una oportunidad.

“A mí, qué me interesa (lo que diga la gente), yo estoy hablando mi verdad, y al único que le tengo temor es a Dios. A esa gente le digo que todo lo dejo al Señor”, comentó Susy al diario Trome.

Del mismo modo, siguió señalando que la víctima podría mentir sobre la conducta del ‘Príncipe de Huarmey’ ante las autoridades. “Yo no puedo inventar cosas que no veo. Creo que debemos hablar con pruebas fehacientes, sino Dios castiga y ese castigo es más fuerte. En los dos años que estuve con Walter, jamás ha sido agresivo conmigo”, dijo.

Alejandra Baigorria renuncia a “Esto es guerra”

Gran tensión se vivió en el set de “Esto es guerra” luego que Rosángela Espinoza regresó al reality juvenil tras ausentarse en el programa sin permiso de la producción. Ello generó que los “guerreros” tuvieran opiniones divididas sobre la permanencia de ‘La chica selfie’, de tal manera que la competidora Alejandra Baigorria amenazó con irse del espacio de entretenimiento si su compañera seguía en competencia, pese a su falta.

La permanencia de Rosángela Espinoza se decidió a través de una complicada votación y finalmente la influencer se quedó y sin recibir alguna sanción.

Baigorria se puso furiosa porque Rosángela se quedó en el programa y decidió irse del set de televisión. “Veo todos riéndose y yo sí me tomo en serio esto. Juro que hoy renuncio. Me voy del programa”, expresó muy molesta.

“Nadie se va a burlar de mí y no se me dejará como la mala. Acá quedó mi contrato y yo renuncio, no me importa”, finalizó.

Luego de una intensa votación entre guerreros y combatientes, Alejandra Baigorria renunció en vivo a "Esto es guerra" luego de que Rosángela Espinoza se quedara en el reality. Alejandra afirmó que sus compañeros se estaban burlando de ella y que no tomaban la seriedad del caso. (Fuente: América TV)

Netflix lanzó tráiler de la nueva temporada de “Cobra Kai”

La popular serie se encuentra cada vez más cerca de revelar sus nuevos episodios de la cuarta temporada en la plataforma Netflix. Es así que se compartió este jueves el primer teaser oficial.

En el clip se dejó en claro que la cuarta temporada volverá a enfrentar a Johnny Lawrence y Daniel LaRusso. “Este no solo es un torneo. Es la batalla por el alma del Valle”, se pudo leer en el avance que publicaron en su cuenta de Twitter.

Se conoce que la nueva tanda de episodios llegará a la plataforma el 4 de diciembre y traerá de vuelta a Terry Silver, villano que marcó la historia de los personajes principales.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Hart a Rosángela Espinoza: “Este es nuestro trabajo y hay que respetarlo”

Mario Hart le brinda unas palabras a Rosángela Espinoza luego de que el tribunal mande a voto si es que ella debe o no continuar en el programa "Esto es guerra". (Fuente: América TV)