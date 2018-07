Susy Díaz reveló que fue víctima de violencia por una ex pareja: "Una queda traumatizada"

A pesar que siempre la vemos muy risueña, la ex vedette Susy Díaz pasó momentos muy críticos en su vida. Ella fue víctima de violencia física y psicológica por parte de una ex pareja.

"Yo tuve una ex pareja, con quien duré cinco años, pero era muy violento. Siempre dicen que van a cambiar, pero no lo hacen y siguen golpeando", contó Susy Díaz a Perú21 .

No le fue fácil separarse , pero tenía que tomar la decisión de alejarse de él antes que suceda una muerte.

" A pesar que yo lo amaba me separé. Antes que me mate o yo lo mate, porque violencia genera más violencia. Luego lo olvidé", narró la ex congresista.

Susy Díaz también señaló que tuvo un trauma después de terminar su tormentosa relación.

"Con esto uno queda traumatizada. Después de esa relación, yo empecé con el 'Mero Loco' y pensé que él también era pegalón, pero nada. Él me curó de todo el trauma que tenía", manifestó.

Con toda la ola de violencia a la mujer que hay en nuestro país y con las vivencias que tuvo, la ex vedette aconsejó a las jóvenes.

"Si tienen una pareja violenta, lo mejor es alejarse. Siempre deben investigar a la persona que está a su lado, vean si tienen denuncias por violencia física o psicológica, para que no sufran", concluyó.