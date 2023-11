En una reciente entrevista, Susy Díaz volvió a sorprender al contar pasajes desconocidos de su vida profesional y personal. La exvedette recordó la relación con Eddie Hidalgo, ‘Mero Loco’, y reveló que el cocinero le hizo brujería.

Susy contó que Eddie Hidaldo intentó retenerla por medio de hechizos, pues la excongresista ya no quería estar a su lado debido a las infidelidades del cocinero.

“Yo conocí una amiga que me dijo: ‘Susy, en tu cumpleaños sal de Perú porque así rompes el hechizo. Si no sales fuera a celebrar tu cumpleaños, vas a estar hasta viejita con el Mero Loco’” , comenzó contando en el programa ‘Juliana sin licencias’.

La artista señaló que no tuvo más remedio que salir del país para romper el hechizo y alejarse completamente de su expareja.

“Entonces me fui a Dubái a pasar mi cumpleaños y rompí el hechizo después de tres años que no me podía separar (...) cuando hay amarre y uno rompe el hechizo, cada vez que lo veo me da náuseas, me da ganas de arrojar, me da cólera” , puntualizó.





