Susy Díaz quiere un galán como Christian Meier

“Ahora miro bien, ya tuve muchas equivocaciones”. Esto fue lo que dijo Susy Díaz a su salida de la función especial de la película 'Vienes o me voy', una coproducción entre España y Republica Dominicana que se estrena en todos los cines peruanos este 9 de enero y en donde el popular actor Christian Meier tiene escenas de alto voltaje junto a la actriz española Davi Vega.

Además de Meier, forman parte del elenco talentos internacionales como Charytín Goico, José Guillermo Cortines, Alejandra Alemany, Kira Miró, entre otros. El filme es una comedia de sexo y amor que retrata las vivencias sentimentales y sexuales de una sexóloga, su familia y amigos.

“Realmente que he quedado sorprendida con las escenas de Christian, tiene un cuerpazo, es un churro y está mejor que nunca ahora que es un hombre de base cinco. Me ha sorprendido con sus escenas sensuales y me he sentido identificada con uno de los personajes”, comentó la popular artista que inició el 2025 soltera y asegurando que por ahora no busca pareja.

“Amor ya no busco, he tenido muchas equivocaciones en mi vida así que ahora ya no acepto a cualquiera. ¿Si me he vuelto exigente? Sí, creo que ante no he sido exigente por eso siempre he tenido una sonsera al lado mío. Ahorita estoy bien soltera, soy dueña de mis tiempos, de mi vida y no hay nada bueno por aceptar. Ahora miro bien y si viene uno como Meier ahí sí que estoy feliz, tengo que elegir bien, ya muchas equivocaciones he tenido (risas)”, comentó Susy.

De otro lado, dijo que el 4 de enero se tomará unas largas vacaciones en crucero para relajarse y seguir conociendo más países. “Empezamos el año con viajes, a mi edad ya no busco trabajar demasiado, desde hace mucho he decidido viajar y conocer. El 2024 siento que fue el peor año de mi vida en cuanto a lo personal porque murió mi mamá, por eso quiero viajar y recobrar energías para iniciar este nuevo año recargada”, dijo Díaz.

“En lo profesional siento que el año que pasó nos fue bien, hubo trabajo y gracias a Dios mi canción ‘Vive la vida’ fue conocida a nivel internacional porque sonó en un desfile de moda en Francia. El 2025 la pasé trabajando así que esperemos que este año también haya mucho por hacer”, acotó Susy Díaz.

