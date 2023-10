Días antes de cumplir 60 años, Susy Díaz se convirtió en la protagonista de la portada por el 31 aniversario de la revista Cosas. Con glamorosos looks, que la muestran como nunca antes, Susy posó para el lente de Lucía Arana en una editorial que celebra el próximo estreno de su película “Susy: una vedette en el Congreso”.

La producción fotográfica está complementada con una entrevista, realizada por Beto Ortiz, en la que la artista no se guarda nada y cuenta detalles de su pasado en el Congreso.

“Me hacían fama de calabacita, de bruta, pero yo dije no, porque es bien difícil haber llegado al Congreso sin haber gastado ni un sol; solamente he gastado mis nalgas con el número 13. Utilicé mi cerebro, veía que bastantes candidatos hipotecaban su casa, vendían su carro y no llegaban. Yo solamente utilicé mi cerebro, nada más”, revela la multifacética Susy.

(Foto: Revista Cosas)

Además, durante la conversación, no dudó en recordar sus fallidos matrimonios con Percy Arévalo y Andy V, así como su relación con el compositor Augusto Polo Campos, fruto de la cual nació su hija Flor. Susy Diaz recordó el fin de dicha historia de amor y los tormentosos momentos que compartieron.

“Metía mujeres a la casa y hacía sus fiestas. Un día vengo del gimnasio y mi llave no abría la puerta del departamento. Le pedí la patria potestad de mi hija Florcita. Él me dijo que yo nunca iba a ser una gran artista. Yo quería trabajar en el programa de Tulio Loza, y él, siendo el libretista de Tulio Loza, no me recomendaba para que yo trabajara allí. Yo le dije que quería trabajar, que no me gustaba que ningún hombre me estuviera manteniendo. En ese entonces, mi bebé ya tenía 2 años. Cuando nos separamos por esta chica que se metió, hizo que me sacaran del programa de Tulio en Frecuencia Latina, canal 2. Me lancé como vedette, y así poco a poco he ido surgiendo”, sostuvo Susy.

EL PRESENTE DE SUSY

Susy Díaz considera estar en su mejor momento. Ha dejado el cabello rubio atrás (aunque lo recupera para esta sesión de fotos), le ha cerrado las puertas al amor y solo disfruta de ser ella misma. En la entrevista también revela la verdad detrás de su sentir respecto a su edad, su faceta como abuela de dos niños y sus expectativas a futuro.

¿Cuánto tiempo vas a mantener tu clásico look de Susy? ¿En algún momento te provocará dejarte las canas, ya no usar el pelo largo, ya no maquillarte tanto, o vas a llegar hasta viejita así de coqueta?

“Yo me produzco por mi trabajo, me pongo mi peluca; ya no quiero pintarme el cabello rubio, mi cabello natural es negro, está cortito. Ya no me echo mucho maquillaje, solo en los labios y las pestañas”, responde la artista en la entrevista que aparece completa en la edición 729 de Cosas, la cual ya está disponible en quioscos y supermercados.