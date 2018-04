Aunque Susy Díaz se despidió de ' Chollywood ' hace unas semanas, su vigencia en redes sociales es notoria. La ex congresista suele publicar hilarantes videos, dietas o imágenes sugerentes en su cuenta de Instagram

Esta vez, compartió un video donde aparece tomando pisco sour . "Hombre que toma pisco, pierde el asterisco", comenta mientras prueba el trago. Más de un seguidor ha soltado carcajadas con esta declaración.

Susy Díaz

Tras asegurar que durante Semana Santa no come carne "ni por arriba ni por abajo", la ex congresista contó que, cuando era adolescente, "no recorría las siete iglesias, sino las siete discotecas".

"Creo que no tengo ningún pecado. Cumplo todos los mandamientos. Antes, no podía cumplir con el sexto mandamiento, que dice: ‘No cometerás actos impuros’. Pero este año estoy cumpliendo todo", dijo a una publicación local.