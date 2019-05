Susy Diaz: ¿El nuevo jale de X-Men: Dark Phoenix?

Un trailer que se ha hecho viral de 'X-Men: Dark Phoenix' presenta a un nuevo personaje, Susy Diaz.

Al parecer, Susy quiere detener la batalla y le da uno de sus buenos consejos a Jean Gray para que se detenga.

"Amiga, live the life and don´t let the life live you", le dice Susy a Jean que está sufriendo. Probablemente, este sea el consejo más famoso de la rubia.

A pesar de que Susy quiso ayudar, no pudo detener a la mutante, quien liberó todo su poder mental e hizo volar a Susy, asombrando a todos.

Esta parodia fue compartida por la página oficial de Cineplanet y el Twitter de Susy Diaz.