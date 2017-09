Susy Díaz hace un llamado de calma ante predicciones sobre 'el fin del mundo' [VIDEO]

Una presunta teoría indicaba que el fin del mundo sucedería este sábado 23 de setiembre. La noticia se hizo viral en las redes sociales y ha infundido pánico entre muchos cibernautas.

En ese sentido, Susy Díaz utilizó su cuenta de Twitter para dar un mensaje pidiendo calma ante el temor de algunos.

"Bueno amigos, nada de pensar cosas negativas. No es el fin del mundo, no va a haber terremoto en Lima. Ayúdenme con su mente poderosa y su boca, que no va a pasar ningún desastre natural en Lima", señaló a través de un video.

Susy Díaz hizo un llamado para pedir tranquilidad. Además, aprovechó la publicación para expresar un mensaje de apoyo a México tras los recientes terremotos.

"Dejen de pensar cosas negativas, porque la boca tiene poder. Mi solidaridad con nuestros amigos mexicanos, que Dios les de fuerza y fortaleza", precisó.