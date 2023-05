Se defiende con carta notarial. La rubia más famosa de la televisión, Susy Díaz, ha decidido optar por la vía legal tras ser involucrada en el caso de extorsión de Monique Pardo. En exclusiva para Perú21 aseguró que esto daña su buena imagen y la carrera de años que ha cultivado.

La exvedette dice que escuchar su nombre en este caso delictivo la sorprendió: “Como yo estoy ocupada grabando la película le dije a mi abogado que mande la carta notarial porque es una acusación grave y al final (los mismos delincuentes) dicen que son de ‘Damian y el Toyo’ (algo que también los cómicos han desmentido).

“Yo que estoy grabando mi película que para mi es un regalo divino de Dios. Este año cumplo 60 años el 28 de septiembre y Dios me ha bendecido que pasen mi película en el cine y con nuevos proyectos, me vienen a involucrar con cosas que yo no tengo nada que ver”, agrega.

Las personas que la conocen se comunicaron con ella para aclarar que ocurría y la razón de que su nombre se escuchara en un tema de extorsión: “Hasta del extranjero me han llamado personas que conozco diciendo ‘¿qué pasa?’ como si yo fuera una delincuente. Yo nunca he estado involucrada en hechos delictivos tan graves, para mí esto malogra mi imagen, una carrera construida de tantos años”.

La excongresista explica que por ello decidió mandar una carta notarial para que la intérprete de ‘No me quites mi caramelo’ se retracte: “Le dije a mi abogado: ‘te mando todos los videos, todas las capturas de pantalla, las fotos y las entrevistas en las que está hablando (Monique) para que la notifique porque esto es una difamación y calumnia”.

¿Qué dice Monique Pardo?

“En las llamadas, los delincuentes dicen que hay mujeres que me odian y que me han mandado a matar. En la primera oportunidad dijeron que eran dos, pero la última vez gritaron el nombre de una persona bastante desagradable para mí (Susy Díaz). No la cuento entre mis amistades, pero en el video dicen que una mujer me ha mandado a matar y que le pagó mil dólares”, sostiene la artista musical.

“Una vieja gorda y boquerienta me tiene mucha envidia”, añadió evitando dar nombres.

