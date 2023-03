Fastidiada. Así se mostró Susy Díaz tras dejar entrever que le estaría pagando la lista de útiles escolares a los hijos de Florcita Polo y Néstor Villanueva , pues el este último no se estaría haciendo cargo de sus pequeños.

Durante la emisión del programa ‘América Hoy’, se mostraron vídeos donde Florcita Polo enseñaba todo lo que tenía que comprar para el inicio del año escolar de sus hijos.“Ya nos han mandado una tremenda lista de útiles escolares, son dos pequeños, así que hay que chambear duro”, dijo.

Frente a ello, las conductoras se mostraron sorprendidas, ya que el padre de sus hijos, Néstor Villanueva, tendría que estar corriendo con todos los gastos de sus pequeños.

Pero esto no se quedó allí porque su asombro aumentó cuando la popular Susy Díaz, madre de Florcita, dio a entender que toda la lista de útiles escolares corría por su cuenta. “Ayer ya me hizo depositarle de las dos lista de los bebés, que son 1300, de mi cuenta le transferí”, confesó.

Sin embargo, Néstor Villanueva no se quedó callado y argumentó que él sí estaba cumpliendo con su deber legal y que no había ningún inconveniente. “Bueno yo si siempre estoy al pendiente de mis hijos, de sus clases, de los útiles y todo. Igual yo siempre estoy ahí como padre, que me pertenece hacer mi trabajo y cumplir mi labor de padre y cumplir con ellos en sus estudios y alimentación”, comentó.

En ese sentido, lamentó que la familia de su expareja lo quiera dejar como el malo de la película. “Me quieren dejar mal a nivel nacional diciendo tantas cosas. Yo tengo la conciencia tranquila y voy a seguir trabajando”.