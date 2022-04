Volvieron a hablar una vez más. El caso de Florcita Polo volvió a resurgir entre el mundo de la farándula, cuando surgió a la luz más detalles sobre su dolorosa relación con Néstor Villanueva. En este caso, la estilista Yali, amiga de Susy Diaz, volvió a hablar.

“Era cruel”, comienza Yali, en el programa de Magaly. “Al parecer le prohibía a Flor visitar a su papá cuando estaba en el hospital. La quería separar de su familia, cada día más.”

Ha habido fuentes que han admitido que el hombre ha tendido a agredir físicamente a Florcita desde el 2019. “La asustaba, le pegaba.” Admitía Yali. “La golpeaba y la echaba al suelo.”

Al parecer también fue cruel con ella de manera económica, ya que Yali añade que al parecer solo le permitía a Flor tener 100 soles al mes. Mientras tanto, él no tenía problemas para pedirle a Susy para cualquier capricho suyo. Excusaba su falta de dinero por las fallas de su carrera musical. “Pero eso no significa nada, muchos en pandemia no hemos podido avanzar en nuestras carreras”, añadió Magaly Medina, la presentadora de Magaly TV.

Se sabe que no es la primera vez que salen anécdotas reveladoras sobre esta relación.

