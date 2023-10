En una reciente entrevista, Susy Díaz sorprendió a todos al compartir la razón de la ruptura de su última relación sentimental con el empresario Walter Obregón.

La excongresista reveló que su expareja se asustó al verla sin maquillaje, lo que aparentemente tuvo un impacto en el rumbo de su relación.

“Cuando empieza la pandemia, nos encierran y me agarra con mi última pareja, Walter, el de Huarmey. Cuando me vio sin maquillaje, que se me caen las pestañas, se asustó y nunca más regresó conmigo. Lo he estado estafando creo” , reveló en TV Perú.

Susy señaló que, desde aquel incidente, su relación con Walter Obregón no volvió a ser la misma y se separaron.

“Desde ahí, hablé con mi amiga, le conté que mi pareja me vio así, que se asustó y creo que de ahí se alejó para siempre de mÍ. Nunca más quiso volver a mi casa” , agregó finalmente.





