La ‘reina de las dietas’, Susy Díaz, anunció que pronto se estrenará una película basada en su faceta como congresista. La madre de Flor Polo aceptó llevar su vida política a la pantalla grande con el fin de que se conozca uno de los episodios más importantes de su carrera artística: su paso por el Congreso de la República.

Según menciona la artista, la producción se está rodando y se estrenaría el próximo año: “Se continúa con las grabaciones (de la película), saldrá aproximadamente en octubre del 2023. Ahí contaré sobre mi paso en la política y de cómo llegué al Congreso con el número 13. No contaré sobre mi vida o de lo que viví, sino solo el periodo político”, detalló la rubia en entrevista con Trome.

La exvedette reveló que también le ofrecieron realizar una producción autobiográfica para la pantalla chica: “Me propusieron hacer una miniserie, pero tenía un contrato con la película y no puedo hacer nada hasta que se estrene en el 2023. Luego puedo retomar las conversaciones para hacer una miniserie de mi vida”, añadió para el mismo medio.

También contó algunos detalles de su actual situación sentimental: “No hay tiempo para el amor, sin embargo, tengo el amor que nunca muere, que es el amor de mi hija, de mis nietos y estoy feliz por eso. Me quiero yo, tengo más tiempo para mí, para hacer lo que me dé la gana y darle tiempo para mi hija o mis nietos. Hay pretendientes, pero no quiero saber nada de los hombres, quiero disfrutar de mi familia y seguir trabajando, porque gracias a Dios sigo teniendo muchos contratos a nivel de todo el país”, explicó la expareja del ‘Mero loco’, añadiendo que Florcita también se encuentra dedicada a su trabajo.

A la popular Susy Díaz no solo le llueven contratos para el cine y la televisión, también le han llegado invitaciones para volver a la política. Aunque no se cierra a nada, prefiere no nada por el momento.

“Hay invitaciones de dos partidos grandes, pero vamos a ver. Todo lo dejo en manos de Dios, porque uno propone, Dios dispone, viene el diablo y lo descompone. Agradezco el inmenso cariño del público y siempre me doy un tiempo para tomarme fotos con ellos porque gracias a mi público estoy donde estoy. Si me piden fotos, saludos o alguna dieta... se los doy sin ningún problema. Hay que ser agradecidos en la vida”, aseguró para el referido medio.

