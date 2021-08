Susy Díaz se convirtió en blanco de duras críticas al defender a su expareja sentimental, Walter Obregón, quien fue denunciado por agresión física y psicológica. La acusación se hizo pública en el programa “Magaly TV: La Firme” y pese al desgarrador testimonio de la agredida, la excongresista no tuvo compasión alguna y mostró su “lado más oscuro” en la reciente edición del programa de espectáculos.

Resulta que Susy Díaz consideró que Iris Castillo, la denunciante, “merecía” ser agredida por el ‘Príncipe de Huarmey’ por haberse entrometido en su relación pasada con este hombre.

“No veo ningún golpe, la veo bien. ¿Dónde está el ojo morado? ¿Dónde está la boca rota?”, dijo Susy Díaz en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

Medina no pudo tolerar las declaraciones de Susy Díaz y tuvo que cancelar la entrevista. “Para ti la venganza es más importante... qué irresponsable eres Susy. Yo pensé que tenías un mejor corazón”, expresó la presentadora.

Ante este episodio que quedó grabado para la historia televisiva de Chollywood, los cibernautas recurrieron a las redes sociales para criticar a Susy Díaz por defender a un agresor. Mientras que otros recordaron los escándalos de la excongresista. A continuación se mencionará los episodios más comentados de la figura pública.

En estos momentos susy Diaz es quitada como patrimonio nacional de los memes peruanos pic.twitter.com/mQhpuw38Dx — Lucky Butter 🐻 🇵🇪 (@skinLuckyy) August 5, 2021

Susy Díaz, congresista con el número 13

Tras convertirse en un ‘boom’ en la pantalla chica por su carismática personalidad, la vedette fue elegida congresista para el periodo 1995-2000, a pesar de haber sido la única representante del partido Movimiento Independiente Agrario. Como parte de su campaña electoral, Susy Díaz lució el número 13 en su nalga derecha.

“Lo que pasa es que varios periodistas fueron a mi casa y querían que yo, como la ‘chicholina’, enseñe un busto. Entonces yo les dije: ‘No, yo no soy estriptisera, qué vergüenza’. Y me dijeron: ‘Entonces, como no aceptas hacer eso, vamos a pintarte en la nalga el número 13, y como siempre posas de espalda, lo muestras’”, reveló Susy.

Susy recibió el respaldo de los votantes y terminó elegida congresista del Perú, hecho que fue duramente criticado por el entonces Arzobispo de Lima, Augusto Vargas Alzamora.

Susy Díaz y su tortazo a Geni Alves

Un gran escándalo se armó una noche del 2013 durante la celebración del cumpleaños número 50 de Susy Díaz en una discoteca de Santa Anita, luego que la exvedette le arrojó un tortazo en la cara a su expareja Eddie Hidalgo, más conocido como ‘Mero Loco’, y a la brasileña Geni Alves.

El hecho resultó muy comentado por los medios de espectáculos. De tal manera que tanto Susy como Geni se “declararon la guerra” en televisión nacional.

Susy Díaz sale en defensa de su hija ‘Florcita’ Polo

Es difícil olvidar la vez que ‘Florcita’ Polo se desmayó en plena transmisión en vivo con “Amor, amor, amor” tras una fuerte discusión con su esposo Néstor Villanueva. Susy Díaz fue parte de este comentado episodio televisivo, donde brindó su apoyo incondicional a su única hija.

Pelea en boda de Susy Díaz y Andy V

Las cámaras de Magaly Medina captaron las incidencias del festejo de la boda de Susy Díaz y Andy V. En un momento determinado novio se acerca al comediante Jim Maelo para preguntarle si tenía algún problema con él. Ambos estaban visiblemente ebrios y empezaron a forcejear mientras el cómico Cachay y la propia Susy Díaz intentaron separarlos.

Luego Maelo le arrojó una jarra a Andy V y ahí se armó la trifulca. Un grupo entero, incluyendo el novio, se le fue encima al artista a quien golpearon sin misericordia.

Susy Díaz y sus controversiales canciones

El talento de esta exvedette también se extendió al mundo musical. Escribió varias canciones, entre ellas, las más conocidas: “La Trompeta” o “La Arrechazada”.

Las letras de sus canciones resultaron muy pegajosas, pero también fueron blanco de duras críticas por su contenido sexual.

