Susy Díaz por deuda al Estado: "Me iba a dar un derrame cerebral" [VIDEO]

Susy Díaz contó que estuvo a punto de sufrir un derrame cerebral por la sanción económica que se le impuso tras ser relacionada con Vladimiro Montesinos (a finales de 2000) cuando ella era congresista.

La ex legisladora fue sentenciada a tres años de prisión suspendida y tenía que pagar una reparación civil de 200 mil soles y cumplió.

Sin embargo, este año la volvieron a notificar para que pueda pagar 188 mil soles como parte de los intereses.

"Hice un esfuerzo para pagar los 200 mil soles. Rematé un departamento, unas joyas y por poco me remato yo también. Ahora, en marzo de este año, me llega un documento cobrándome 188 mil soles de intereses judiciales",contó la ex vedette en el programa 'Beto a saber'.

"Tenía que pagar la universidad de mi hija y no podía sacar dinero del banco porque mis cuentas estaban embargadas. Lo que me tocaba a mí lo pagué, pero como Vladimiro (Montesinos) no pagó lo tuve que hacer porque si no me quitaban la casa de La Molina", agregó.

Con toda esta situación de preocupación, la ex congresista aseguró que casi se enferma.

"Son 18 años que no me dejan tranquila, esto es una tortura, por eso no quise volver a la política para estar tranquila. Casi me dejan en la calle. He estado inyectándome porque ya me iba a dar un derrame cerebral por la preocupación. He estado con estrés", concluyó.



