En una reciente entrevista, Susy Díaz se sinceró y habló sobre los diferentes aspectos de su vida profesional y personal, incluyendo su vida amorosa a sus 60 años. La excongresista descartó volver a casarse, pues prefiere estar sola y tranquila.

En conversación con Verónica Linares, la excongresista reveló que, a pesar de haber tenido varios romances populares con distintos personajes de la farándula peruana, todavía existen pretendientes que le piden matrimonio.

“Me he casado dos veces. Yo no me quiero volver a casar. Tengo propuestas, pero ya no quiero, ha llegado un momento en que ya no quiero que nadie me moleste” , dijo en un primer momento.

La intérprete de ‘La Trompeta’ aseguró que todas sus relaciones han fracasado y que no piensa en volver a unirse románticamente con algún hombre.

“Siempre he tenido una sonsera al lado. La primera persona que pasaba por mi puerta, lo agarraba y me casaba y no tenía ni un mes de conocerlo” , concluyó.