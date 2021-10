Susy Díaz expresó su malestar tras ser interceptada por migraciones de México. Según cuenta, todo ocurrió por un caso de homonimia que fue detectado por las autoridades de ese país. Esto hizo que la excongresista no pudiera abordar su vuelo.

“Me trataron como si fuera la lepra, me han secuestrado en migraciones con varios peruanos y extranjeros porque te acuerdas que cuando viajé a Cancún me llevaron a migraciones por dos horas. Walter (Obregón) entró normal, pero a mí me dijeron que había una alerta en la computadora por una homonimia y me preguntaron que si tenía juicio o denuncia y yo les respondí que el único juicio que tuve fue cuando fui congresista y que pagué 200 mil soles”, narró en entrevista con El Trome.

También comentó que su amiga y compañera de viaje, Deysi Araujo, no la dejó en ningún momento por lo que también perdió su vuelo: “La pobre por hacerme la ‘yunta’ se quiso quedar y le dije que se fuera porque como ya me había pasado lo de Cancún sabía que iba a demorar, pero igual perdió el vuelo la pobre”.

Susy aseguró que la han privado de sus pertenencias: “Me han tenido sin celular, sin pasaporte, me quitaron todo, durante varias horas estuve secuestrada, sin agua, sin desayunar, sin almorzar, tratándome como una delincuente. Había una señora que me gritaba y le dije: No reniegue que un hígado cuesta caro, me fui al baño y me persiguieron como si me fuera a escapar”, comentó para el mismo diario.

Tras aclarar la situación, Díaz decidió regresar al país y ya no ingresar a México: “Como se portaron tan feo decidí ya no entrar a su país y regresarme a mi Perú donde me tratan como una reina”.

