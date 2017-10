Susy Díaz coronó como su sucesora Brunella Horna: "Es inteligente" [VIDEO]

Luego de declararla como su sucesora, la ex vedette Susy Díaz coronó a Brunella Horna como tal durante un enlace para el programa 'En boca de todos', de América TV.

"Es una persona que se parece mucho a mí... muy inteligente. Para tener veinte años lo que ha conseguido es notable. Es una empresaria con trece tiendas. Ahora, solo le falta ser congresista nada más y sé que lo va a lograr. Cuando las personas son humildes y buenas, Dios las bendice", dijo Susy Díaz ante la modelo chiclayana.

Coronación de Brunella Horna.

Agradecida por el gesto de la ex congresista, Brunella Horna manifestó sentirte honrada de ser considerada como su sucesora.

"Voy a llorar, estoy emocionada. No lo puedo creer. Yo no sabía que Susy iba a venir a mi casa y es un honor tenerla aquí, en Miraflores. (Este detalle) me dará suerte, así me han dicho", afirmó la enamorada de Richard Acuña.