Susy Díaz se compara Christina Aguilera y le envía este mensaje [FOTOS]

Acostumbrada a realizar publicaciones hilarantes que causan carcajadas de sus seguidores de Instagram, Susy Díaz esta vez se comparó con la diva estadounidense, Christina Aguilera .



La ex congresista sorprendió al referirse en 'spanglish'. "Hello, Cristina. I'm Susy. Nuestro maquillaje está a toda moda: los ojos bien marcados con rímel y labios gruesos", se lee junto a una instantánea donde hace un comparativo con la intérprete de 'Pero me acuerdo de ti'.

No es la primera vez que realiza publicaciones de este tipo. Hace varias semanas, también se comparó con Madonna , la reina del pop, y hasta dejó un mensaje a la cantante mexicana Thalía.

Junto a una instantánea donde posa frente al mar, la actriz cómica escribió: "Thalía, tú tienes más cintura que yo".

La publicación se hizo viral y generó miles de reacciones por parte de sus seguidores, quienes se divirtieron con la desinhibida comparación de la compositora de 'Mueve la cabeza'.