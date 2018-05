Susy Díaz fue la invitada especial de la sección que conduce Brunella Horna en el programa ' En boca de todos '. La ex vedette contó algunos detalles de la relación que mantuvo con el popular 'Mero loco' y aprovechó su visita para trolear a la joven empresaria, a quien la ha llamado su 'sucesora'.



"Lo que pasa, Brunellita, hay que elegir bien así como tú... Yo no me fijo en la carátula, sino en la billetera", ironizó Díaz. Su comentario provocó risas en el set de América TV .



"¿Estás diciendo que Brunella es interesada? ", le increpó Ricardo Rondón . De inmediato, la madre de Florcita Polo arregló la situación y señaló que lo dijo en referencia a ella y no era un calificativo para la pareja de Richard Acuña .



"No, estoy hablando de mí... No quiero un hombre que me dé, pero que tampoco me saque" , agregó. La novel empresaria solo atinó a sonreír frente a cámaras y optó por continuar con su secuencia.