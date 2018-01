Susy Díaz aclara el misterio del rostro de Augusto Polo Campos en el cielo

La muerte de Augusto Polo Campos le duele al país y parece que su ex pareja Susy Díaz intenta aplacar la tristeza difundiendo supuestas apariciones del compositor nacional y argumentando que desde el cielo aún cuida a sus seres queridos.

El miércoles aseguró que vio el rostro de perfil y sonriendo de Augusto Polo Campos en las nubes y para aquellos que no lograron diferenciarlo, la ex vedette publicó otra foto delineando la cara del gran compositor peruano que falleció hace casi una semana.

"Sí exacto ahí está su perfil con la boca abierta como cantando... cierto te juro que esa foto se metió a mi celular si yo no lo he tomado y me puse a llorar otra vez no me quiero acordar pero parece que quiere que no lo olviden #AugustoPoloCampos", escribió en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, cientos de usuarios se burlaron de la publicación de Susy Díaz y crearon varios memes sobre su ocurrencia.