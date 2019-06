Suspenden programa de Phillip Butters por burlarse de general que usó mandil rosa en campaña del MIMP

Willax Televisión informó que suspendió el programa 'Combutters' a cargo del periodista Phillip Butters porque no "resguardó la intimidad de las personas", ni respetó el principio de "no discriminarlas por una supuesta orientación sexual".

Ocurre que el conductor se burló del jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división Manuel Gómez de la Torre Araníbar, quien lució el mandil rosa como parte de la campaña 'Hombres por la igualdad' que emprendió el Ministerio de la Mujer.

Esto fue lo que dijo durante el programa y motivó la suspensión de 'Combutters'.

"Por si acaso a este señor que se le ve tan bien, es el general Gómez de la Torre que es el jefe del Estado Mayor del Ejército y próximamente entiendo que va a salir del clóset, en muy poco tiempo, ama a un hombre y me parece muy bien, enhorabuena. Si va a ser comandante general del Ejercito y es gay, que salga del clóset para que no vaya ser que un chileno lo extorsione, no vaya a ser que se le enamore un general chileno, se le ve muy bien al general Gomez de la Torre, tengo entendido que se depila, se hace sus cejas y esta bien, se le ve hermoso, hermosa, perdón...".

HOMBRES POR LA IGUALDAD

El último martes, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, presentó el programa "Fuerza Sin Violencia" al personal oficial y suboficial del Ejército y promovió la iniciativa "Hombres por la Igualdad", que busca erradicar la violencia de género. Como parte de esta estrategia comunitaria del Ministerio de la Mujer, los varones visten mandiles rosados.

Gloria Montenegro agradeció al Ejército por sumarse a la lucha contra la violencia hacia la mujer y mostrarse a favor de que "ninguna mujer sea maltratada ni humillada".