Tras el fallecimiento de Luis Repetto, reconocido gestor cultural y conductor de televisión de TV Perú, Jonathan Huamaní Madueño, quien asegura haber sido su pareja sentimental por 8 años fue desalojado del departamento de Miraflores por familiares del difunto. Ante esto, Susana Baca, exministra de Cultura, utilizó sus redes sociales para reprochar este acto.

“Ver pasar la vida a cierta edad, es recapacitar en muchas cosas y me da una pena enorme saber que hemos avanzado poco en muchas cosas del sentido humano. Tenemos tecnologías en desarrollo y aun sin siquiera comprenderlas ya le damos el beneficio de creerles que serán buenas y poderosas para nuestros quehaceres y vivir, hacemos conferencias y reuniones, en fin, de alguna manera no perdernos de los otros”, inició la cantante criolla.

Susana Baca agregó que siente pena que la sociedad no ha avanzado en muchos aspectos y la tildó de prejuiciosa, pues no aceptan el amor entre dos personas del mismo sexo en referencia a Luis Repetto y Huamaní Madueño.

“Siguen condenando el amor de dos personas simplemente porque no obedecen a los cánones clásicos de que sean un hombre y una mujer, y entonces condenan a uno de los dos, normalmente al mas indefenso”, continuó.

Para Susana Baca, la pandemia no le dio tiempo a Luis Repetto para organizar los temas de propiedades con su pareja.

“El caso de Lucho Reppeto es un dolor, él tenía una pareja hombre y la pandemia no le dio tiempo de hacer mejor las cosas y hoy en día han entrado a la casa que compartían ambos y lo han sacado a la fuerza, con matones quitándole sus cosas, no reconociendo que tenían 8 años de relación, me da pena la estupidez, la brutalidad, me da pena que cuatro centavos hagan más que la vida”, concluyó la artista.





VIDEO RECOMENDADO

Ministro Neyra: “Un saludo al cielo a Lucho Repetto”