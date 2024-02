La cantante nacional Susana Baca enfrenta graves complicaciones en su salud a sus 79 años de edad por lo que ha sido internada de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati.

Perú21 se comunicó una allegada de la artista nacional y confirmó que la cantante se encuentra internada, no obstante, evitó dar más detalles de su diagnóstico y estado de salud.

“Es cierto, está Susana internada en UCI, probablemente más tarde o mañana ya informarán más. De momento no tenemos mayor información”, sostuvo a este medio.

Tampoco se ha confirmado si las complicaciones en la salud de Susana Baca están relacionadas a la cirugía que se realizó a inicios de marzo del 2023.

Como se sabe, la artista nacional estuvo nominada a los Grammy 2024 por su disco ‘Epifanías’, sin embargo, no pudo levantar el premio en la categoría Mejor álbum de música global.





¿Qué pasó con Susana Baca?

La también compositora peruana publicó unas emotivas palabras en el marco de las celebraciones del Día de San Valentín, y narró un poco acerca de lo doloroso que ha sido para ella los últimos días debido a su salud.

“He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mí”, empezó señalando la artista.

En otro momento, Susana Baca pide ser recordada por su música al presentar su nuevo disco en homenaje a Chabuca Granda.

“En reverencia a este sentimiento y como un homenaje antiguo que tenia para esta gran amiga Chabuca Granda que fue un poco mi madre, mi maestra, mi guía… le he hecho un disco, que es mi memoria de ella y hoy lo presento con una frase que ella me dijo antes de ella partir: ¡¡Susanita y Ricardo no me olviden y cántenme!! y sí también a mi cántenme… acá esta mi canto y cántenme, los quiero…”, concluye la publicación.









