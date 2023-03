La cantante Susana Baca informó a través de sus redes sociales que se encuentra internada en el hospital Rebagliati y, aunque no especificó qué mal le aqueja, sí dijo que requiere de una “operación compleja”.

“Mis queridos amigos, les quiero contar que estoy internada hace varios días en el hospital Rebagliati, requiero de una operación compleja, pero, a mi edad qué no es complejo... Me consuela que estoy recibiendo mucho cariño y la fortaleza de la esperanza, también la solidaridad de los que aquí trabajan... desde aquí me aseguro, como los doctores, las enfermeras, los técnicos y administrativos y en especial los paciente como yo que apuestan por la vida”, dijo la cantante.

Además, la ganadora del Latin Grammy en la misma publicación aprovechó para dejar un mensaje y reflexión por la actual crisis social que atraviesa el país.

“Ojalá que al despertar de la cirugía, y como un acto mágico, nuestro Perú que sangra ahora, haya recuperado su espacio y no esté más el país de los abusivos que están masacrando y despidiendo arbitrariamente a la gente, persiguiendo a los que con derecho protestamos, deteniendo injustamente a los que salimos a las calles y marchamos con nuestras banderas de todas las regiones y reclamamos desde todas nuestras lenguas y desde nuestras bases en nuestras provincias somos justos y honestos…”, expresó la interprete.

Para finalizar recordó una frase del cantante de Calle 13, René Peréz, conocido artísticamente como Residente.

“Estoy en medio del dolor y en medio de la lucha por vivir... pero como dice mi amigo Residente ‘vamos caminando que aquí se respira lucha....’”, finalizó.





VIDEO RECOMENDADO