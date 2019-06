Susan Ochoa anuncia su renuncia a 'El Artista del Año': "Me he sentido humillada"

La cantante Susan Ochoa, a través de sus redes sociales, anunció su salida del programa 'El Artista del Año'. Por intermedio de su cuenta de Facebook, la artista nacional confesó haberse sentido "humillada".

"Doy un paso al costado en el programa 'El Artista del Año'. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien", precisó.

Asimismo, Ochoa resaltó que Gisela Válcarcel, conductora del programa, intentó dar una imagen de su persona que no correspondía a la realidad.

"La señora Gisela comenzó a hablar sobre una persona que no soy. Dio a entender que yo me siento mejor que otros artistas. ¿En qué momento me he sentido más que alguien?", agregó.