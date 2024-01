Alejandra Baigorria compartió grabaciones con Pamela Franco el 30 de enero en el programa ‘Consume Perú’. Posteriormente, la ‘Rubia de Gamarra’ apareció en ‘Esto es Guerra’ para relatar su encuentro con la cumbiambera después de conocer la infidelidad de Christian Domínguez.

Al principio, Baigorria expresó su sorpresa al ver a Franco llegar para la grabación, bien arreglada y segura. No obstante, admitió que la mirada de la cantante no fue la más favorable.

“(Pamela) Llegó muy temprano a las 7 a.m., me sorprendió verla, yo no sé cómo estuvo parada, arreglada, grabamos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche casi. La vi bastante fuerte, bastante sólida, pero sus ojos estaban llenos de tristeza”, señaló al inicio la novia de Said Palao.

Además, Baigorria reveló que la camioneta que se mostró en el ampay es el mismo que Pamela Franco utilizaba con frecuencia para las grabaciones del programa, aunque no confirmó que fuera de propiedad de la cantante, sí mencionó que era de su uso.

“Hasta donde tengo entendido. No puedo confirmar nada. La he visto venir al canal en ese auto”, mencionó. Tras ello, se mostró indignada con Domínguez y aseguró que debería pronunciarse. “Lo mínimo que debería hacer es pedirle disculpas”, agregó la empresaria textil.

En otra ocasión, Baigorria explicó que Pamela Franco ha optado por no abordar el tema ni referirse a su pareja, en consideración a la hija menor que comparten. “Ella tiene la capacidad de exponer a Christian, pero ha decidido no hacerlo para proteger a su hija”, señaló Baigorria.





