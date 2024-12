Superman: Así luce la actriz peruana Isabela Merced como Hawkgirl en la nueva cinta de James Gunn

La actriz y cantante peruana, Isabela Merced, sigue creciendo en su carrera en Hollywood. Ahora protagonizó el esperado trailer de la nueva película de Superman de James Gunn, en el papel de Hawkgirl ('Chica Halcón').

Como se sabe, nuestra compatriota ya apareció en otras cintas de acción como Transformers y también participó en el subgénero de superhéroes como una de las Spider-Girls en la criticada 'Madame Webb' de Marvel.

Ahora, bajo la dirección de James Gunn, Isabella se enfunda en el traje de 'Hawkgirl', uno de los personajes emblemáticos de la famosa Liga de la Justicia de DC Comics, y que aparecerá en el relanzamiento de Superman.

Junto a Isabela Merced, el nuevo reparto de Superman incluye a David Corenswet como el Hombre de Acero; Rachel Brosnahan como Lois Lane; Nicholas Hoult (Lex Luthor); Nathan Fillion (Linterna Verde); Anthony Carrigan (Metamorpho); y Edi Gathegi (Mister Terrific).

¿QUIÉN ES LA CHICA HALCÓN?

Creada por el escritor Gardner Fox y el artista Dennis Neville, apareció por primera vez en Flash Comics #1 (enero de 1940). Hawkgirl es el nombre que reciben varias superheroínas alienígenas del planeta ficticio Thanagar, que portan su típico mazo y cuentan con las alas.

Es una de las primeras superheroínas de DC, apareciendo en muchos de los títulos más importantes de la compañía, como Justice Society of América y Justice League of America.

Aunque su origen siempre ha sido un misterio debido a la gran cantidad de escritores que han tomado al personaje, pasándo por un origen egipcio y una serie de reencarnaciones. La versión de la raza alienígena del planeta Thanagar es la más adaptada, lugar donde se descubrió el metal Nth, el cual desafía la gravedad y es usado para fabricar sus típicas alas.

Existen dos chicas halcón principales, Shayera Hol, creada por el escritor Gardner Fox y el artista Joe Kubert, y que apareció por primera vez en The Brave and the Bold #34 (marzo de 1961). Kendra Saunders, que fue creada por el escritor David S. Goyer y el artista Stephen Sadowski, apareciendo por primera vez en JSA Secret Files and Origins #1 (agosto de 1999).

