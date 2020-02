Los artistas que acompañarán a Shakira y Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl LIV 2020, este 2 de febrero, serán los cantantes J Balvin y Bad Bunny , según informó la revista Billboard.

Además, dieron a conocer que Bad Bunny cantará “I Like It Like That” con Shakira y un fragmento de “Chantaje”. Mientras que Balvin interpretará un poco de “Que Calor” y “Mi Gente” con Lopez.

Según la publicación, otra de las sorpresas para el entretiempo será la aparición de Emme, la hija de once años de la “Diva del Bronx”. Aunque no se sabe con certeza si eso sucederá, sería una gran oportunidad para que la pequeña muestro el talento que heredó de sus padres.

La actuación de Jennifer Lopez y Shakira es muy especial debido a que es la primera vez que el entretiempo del Super Bowl es animado por dos estrellas latinas.

“Es un momento muy importante para homenajear a los latinos y recordar la fuerza que somos en este país y en el mundo”, dijo la pareja de Gerard Piqué en rueda de prensa. “La música y el deporte comparten el poder de unificar a la gente y es lo que buscaremos hacer en nuestro espectáculo en el Super Bolw”, señaló por su parte J.Lo.

Los organizadores describieron la presentación de las artistas como “la más energética, colorida y con más genes en el escenario de la historia del Super Bolw”, que este año llega a su edición número 54.