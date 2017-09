La ex integrante de 'Esto es guerra', Sully Saenz denunció entre lágrimas la desaparición de sus aros de matrimonio y su anillo de compromiso en el programa 'Estás es todas'. Ella ofreció una gran recompensa para quien se lo devuelva.

“Me veo en el apuro de comunicar esto públicamente porque estoy desesperada. No tengo mis aros de matrimonio ni mi anillo de compromiso. No entraré en detalle de por qué no los tengo pero si alguien lo tiene, si se los ha encontrado, o se los han vendido por favor se los ruego (los devuelva)”, señaló entre lágrimas Sully Saenz con la voz quebrada.

Sully Saenz

“No puedo dormir es un valor sentimental, mi esposo y yo estamos mal. Pienso dar una muy buena recompensa, más de lo que le pueda dar cualquier tienda o reventa, por favor si lo encuentran se los ruego (lo devuelvan)”, solicitó la popular ‘Gatita’.

Ella dio el número de su representante (933-389-091) para aquellas personas que reconozcan las joyas puedan dar información o las devuelvan.

La ex ‘chica reality’ contó que este lunes cumplirá un mes de casada y sus aros bendecidos por la iglesia significan mucho para ella su esposo.