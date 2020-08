Una de las películas más esperadas de 2016 es sin duda 'Suicide Squad'. Y para beneplácito de sus fanáticos, Warner Bros. difundió otro tráiler en donde deja al descubierto más detalles sobre esta vertiginosa historia.

La particularidad de este adelanto de 'Suicide Squad' es que la música de fondo que se utilizó es 'Bohemian Rhapsody', un tema clásico de la banda británica Queen.

En YouTube, la respuesta del público al nuevo tráiler de 'Suicide Squad' ha sido positiva, ya que el video alcanza más de 4 millones y medio de vista en menos de un día.

En el reparto estelar de 'Suicide Squad' tenemos a Will Smith como Deadshot, a Jared Leto como Joker, Margot Robbie en el papel de Harley Quinn, Joel Kinnaman como Rick Flag, Jai Courtney en el rol de Bumerang, Cara Delevingne como Encantadora, Jay Hernández es Diablo, Adam Beach como Slipknot, entre otros.

Precisamente, en una entrevista con la revista Empire, Jared Leto aseguró que realizar este personaje no fue nada sencillo y que lo considera como uno de los más arriesgados en su carrera.

"Me zambullí muy profundo en el personaje. Pero era una oportunidad única y no me podía imaginar haciéndolo de otra manera. Fue divertido interpretar esos juegos psicológicos. Fue muy doloroso. Como dar a luz por el agujero del pene. Creo que voy a estar curándome el resto de mi vida", sostuvo.

Incluso, la mimetización de este actor tuvo eco en sus compañeros de 'Suicide Squad'. Por ejemplo, en una conversación con Beats 1, Will Smith indicó que el compromiso del también músico fue tal que llegaron a desconocer al ser humano que lo personificaba.

"En realidad nunca conocí a Jared Leto. Hemos trabajado juntos durante seis meses y nunca hemos intercambiado una sola palabra fuera del rodaje. La primera vez que lo vea será como 'Hey Jared, ¿Qué pasa?'. Él estaba 'all-in' en el papel de Joker", indicó el recordado 'Príncipe del Rap'.

La dirección recae en las manos del estadunidense, David Ayer. En su portafolio figuran 'S.W.A.T.' (2003), 'Street Kings' (2008), 'End of Watch' (2012), 'Sabotage' (2014), 'Fury' (2014), entre otros títulos.

Por el lado económico, ‘Suicide Squad’ tuvo un presupuesto estimado de 25 millones de dólares, según indica IMDb. Se conoce que el estreno oficial se realizará el próximo 5 de agosto.