Sufrió por amor: Stephanie Valenzuela confiesa que "he llorado sangre y por varios"

La modelo y cantante Stephanie Valenzuela reveló en una entrevista al diario el Trome que actualmente está en su mejor versión, reconoce que los errores del pasado la ayudaron a madurar y la convirtieron en una mujer más exigente en el aspecto sentimental.



La cantante manifestó que se siente feliz por su nuevo éxito ‘fría’. "Nos hemos convertido en tendencia en YouTube y en todas las plataformas digitales.", afirmó.



Asimismo, dijo qué fue lo que la inspiró. "Queríamos demostrar que las mujeres no tenemos por qué llorar por un hombre. Vivimos en una sociedad donde existen muchos prejuicios y machismo.", reveló.

También respondió a todos sus ‘haters’ que tienen comentarios malintencionados sobre la vida de lujos que lleva en Dubái. "Pueden decir lo que sea, pero lo que no pueden es pararme. Pueden gritar, arañarse, pero no dejo que me afecte lo que hablan. Tengo dos vidas, la mía y la que me inventan.", señaló.



Sobre su vida sentimental decidió no brindar mayor detalle. "Estoy contenta, feliz, enamorada de mi música y de mi vida como la estoy llevando ahora, y eso es lo más importante. Como dice mi canción ‘Fría’, con o sin un hombre, no tienes por qué llorar por quien no lo merece y uno tiene que empezar a amarse a sí misma.", aseguró.



"He llorado sangre y por varios, pero ya aprendí que no está bien. Tampoco me he vuelto una piedra de la noche a la mañana, pero de adolescente me tiraba a la cama a llorar medio año, de ahí me duraba un mes, de ahí una semana, ahora le dedico unas tres horas y todo bien", dijo la cantante.



