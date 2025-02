¿Suenan las campanas? Christian Domínguez le habría pedido matrimonio a Karla Tarazona | VIDEO

Karla Tarazona y Christian Domínguez siguen acaparando los titulares debido a su reciente reencuentro y los rumores sobre una posible reconciliación. La pareja, que ya ha sido protagonista de varios altibajos en su relación, sorprendió a sus seguidores después de que el cantante le propusiera matrimonio por segunda vez, todo tras un beso público en un matrimonio comunitario en Ventanilla, al que ambos asistieron como padrinos.

El fin de semana, Karla y Christian estuvieron presentes en este evento, donde el cantante no dudó en besar a Tarazona frente a los recién casados, lo que rápidamente se convirtió en viral en redes sociales.

Sin embargo, Tarazona explicó que este gesto no era una muestra de amor ni una confirmación de romance, sino un ejemplo para los novios presentes. "Fuimos padrinos de un matrimonio comunitario en Ventanilla y estábamos dando el ejemplo de cómo darse el beso, ja, ja, ja", comentó a Trome.

Pese a restar importancia al beso, Karla Tarazona no dudó en compartir otro hecho que sorprendió a sus seguidores: Christian le propuso matrimonio nuevamente.

La conductora confesó que no esperaba esa propuesta y pensó que era una broma al principio, pero luego se dio cuenta de que era genuina. Domínguez, visiblemente emocionado, le dijo: “¿Te quieres casar conmigo? Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos. No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad, que pensé que jamás podrías darme”.

Estas palabras conmovieron a Karla, quien optó por no dar una respuesta inmediata, algo que el cantante también respetó. “No respondí nada y solo dejé que hablara. Me dijo que no quería que respondiera aún y que solo quería que siguieran pasando cosas para cambiar mi decisión, pues antes le había dicho que no me volvería a casar”, indicó Tarazona.

Aunque la propuesta le causó una gran impresión, Karla no tiene planes inmediatos de volver a casarse, especialmente después de su reciente divorcio de Rafael Fernández. “Le responderé hasta cuando yo sepa bien lo que quiero, sea casarme o no. Igual estaremos juntos, así que no me siento presionada”, afirmó.

