Volvieron a sorprender. Los niños de 'Stranger Things' se convirtieron en una banda y cantaron recordados temas de 'motown'. Un sketch del programa 'The Late Late Show with James Corden' llevó a los protagonistas de la serie a transformarse en una sensación musical.

Todo ocurrió este miércoles cuando se estrenó en el programa un segmento que simulaba ser un documental contándolo todo sobre un olvidado grupo de chicos llamado 'The Upside Downs'.

Este grupo estaba conformado por Finn Wolfhard, Gaten Materazzo, Noah Schnapp y Caleb McLaughlin, quienes encarnan a los famosos amigos de la producción de Netflix. Sin embargo, otro de los miembros era el mismo James Corden.

"Algunas personas pensaron que era extraño que James saliera con nosotros porque es un adulto, pero en realidad fuimos a la escuela con él", dijo Wolfhard. "Fue retenido un par de años, pero estábamos en el mismo grado", aseguró.

Como parte de este sketch, ellos decidieron tener una “reunión”, como hacen algunos grupos que fueron populares anteriormente, y salieron al escenario a cantar conocidos temas como 'I Want You Back' de The Jackson 5, 'My Girl' de The Temptations y 'I'll Be There de The Four' Tops.

A menos de un día de haber sido publicada en YouTube, esta divertida parodia tiene más de medio millón de reproducciones. Además ha recibido miles de comentarios de fanáticos pidiéndole a los niños que formen una banda real.