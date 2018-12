En septiembre se lanzó Dark Horse Comics (Hellboy, Tank Girl), una precuela en forma de novela de 'Stranger Things' . Este cómic se ha encargado de explicar lo que pasó en el universo del 'Espejo Oscuro' cuando Will Byers fue secuestrado por Demogorgon en la primera temporada.

Un hecho no resuelto en el episodio 6 dejó la intriga a todos los fans de la exitosa serie de Netflix. Al final del capítulo anterior, el monstruo Demogorgon, que había penetrado en 'Upside Down', intentaba encontrar a un humano. La presencia de la pequeña Nancy había sido descubierta en el lugar, y ella decidió esconderse.

Ya en el episodio 6, titulado 'El Monstruo', Nancy se encuentra petrificada esperando pasar desapercibida. Demogorgon, a pesar que pasó muy cerca de ella, no se dio cuenta de su presencia y Jonathan terminó por salvar a su amiga. Los fans no quedaron contentos, porque consideraron este recurso como muy pobre en la trama.

Sin embargo, el cómic le devuelve la alegría a todos los seguidores. En este, se revela que Will también deambulaba en 'Upside Down' al mismo tiempo que el monstruo. Él logra escapar con vida del Demogorgon y termina en el bosque. Will oye que Jonathan pretende ayudar a Nancy. Entonces, va también al rescate.

En el capítulo que todos recuerdan, se escucha un sonido a piedras que llama la atención del Demogorgon. En la novela se trata del mismo Will que lanza un par de rocas para distraerlo y salvar a su amiga.

Y, cuando Will intentó regresar al árbol para salir del bosque, el portal ya estaba cerrado. Tuvo que buscar otro camino para volver a casa.