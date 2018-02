Sting coqueteó con la esposa de Luis Fonsi tras pedirle una foto juntos 

La 60 edición de los Grammy estuvo llena de detalles y anécdotas, una de ellas fue la del líder de la banda 'The Police', Sting , con la esposa del cantante Luis Fonsi , quien le pidió una tomarse una foto con él.

En el video se observa que el intérprete de 'Despacito' le pide a Sting si es que su esposa Agueda López puede posar junto a él, el músico inglés accede muy amablemente e incluso le juega una broma.

Cuando Agueda se acercó con su vestido negro de abertura en la pierna izquierda, Sting la miró y le dijo: "No te apures, tómate tu tiempo". Esto provocó la risa de los presentes y después agregó en referencia a Fonsi: "No, no puedes estar en ella (la foto)".

Tras tomarse la foto que Agueda López presumió en su Instagram, el cantante de 'The Police' le dijo al puertorriqueño: "Está bien puedes estar en la imagen".