Steven Seagal es nombrado enviado especial de Rusia a Estados Unidos

El actor estadounidense Steven Seagal fue nombrado por el gobierno de Rusia como enviado especial para mejorar los vínculos con Estados Unidos.

"El famoso actor, productor y músico Steven Seagal fue designado enviado especial del Ministerio de Exteriores de Rusia para asuntos humanitarios y el legado histórico-cultural entre Rusia y EEUU", dice la nota oficial de la Cancillería rusa publicada el sábado pasado.

El protagonista de ‘Alerta máxima’ es visto con buenos ojos por el presidente Vladimir Putin, quien le entregó el 2016 la ciudadanía rusa, luego que él lo elogiara como un gran líder mundial.

"Siempre he tenido un deseo muy fuerte de hacer todo lo que pueda para mejorar las relaciones ruso-estadounidenses... He trabajado incansablemente en esta dirección en forma no oficial por muchos años y ahora estoy muy agradecido por la oportunidad de hacer lo mismo en forma oficial", declaró Steven a la televisora rusa RT.

Las últimas noticias sobre el actor no han sido buenas debido a que fue acusado por varias mujeres por conducta sexual indebida, algo que se encargó se negar.