Steven Seagal fue acusado de acoso sexual

El actor estadounidense Steven Seagal se suma a la lista de los famosos de Hollywood que son acusados de acoso sexual.

La periodista Lisa Guerrero, del programa Inside Edition, contó en el semanario Newsweek una agobiante experiencia que tuvo al hacer una audición con el actor y productor en 1996, cuando ella tenía 31 años y él 44.

Según Guerrero, acudió a la residencia de Seagal para leer el guion para un papel principal en la película Fire Down Below. Después de la lectura, el actor presuntamente le dijo para nadar desnudos en su piscina, pero ella no aceptó. Luego, ante su negativa de regresar otro día sola, la mujer perdió el papel para el filme.

Guerrero no es la primera en denunciar a Seagal por acoso. En los años 90, la actriz Jenny McCarthy relató, en una entrevista a la revista Movieline, que Steven Seagal la había acosado durante una audición pidiéndole en repetidas ocasiones que se quitara la ropa.

También el actor fue acusado de tráfico de personas por una asistente personal en 2010, pero los cargos fueron retirados porque llegó un arreglo fuera de la corte.