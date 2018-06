Stephanie Valenzuela sorprende cantando tema de Thalía y Natti Natasha [VIDEO]

Aunque se encuentra alejada de las pantallas, Stephanie Valenzuela comparte con sus seguidores mediante su blog y su cuenta de Instagram . En la última publicación que ha realizado, la modelo aparece cantando el tema ' No me acuerdo', de Thalía y Natti Natasha .



Lanzado a YouTube hace cinco días y con más de ocho millones de visualizaciones, este cover ha sorprendido a sus fans. En el clip que superó los 124 mil reproducciones, 'Step' luce su aptitud para el canto.



"Ustedes que creen: si no te acuerdas... no pasó? (Pd: ¿cuántas son como yo que les pica los pies y no pueden evitar pararse a bailar?)", se lee junto a la publicación en esta plataforma social.



Con 'No me acuerdo', Thalía coquetea nuevamente con la música urbana, acompañada por Natti Natasha. La estrella mexicana lanzó este sencillo que propone sensualidad, complicidad y mucha picardía.