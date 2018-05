Cansada de las críticas en redes sociales por su lujosa vida en Dubái , Stephanie Valenzuela reveló a un miembro de la producción del programa ‘En exclusiva’ que su novio tiene pasaporte diplomático y que es nada menos que un príncipe.

La joven disfruta de una vida lujosa en los Emiratos Árabes y tras publicar fotografías de su ropa y grandes compras le llovieron una ola de críticas de sus detractores.

“Entiendan que estoy de novia con alguien que puede darme la vida de reina que tengo y no tienen por qué inventarme tantas tonterías o fijarse en mi ropa”, escribió en WhatsApp.

“Él (tiene) hasta pasaporte diplomático, de príncipe. Si dicen que estoy con un príncipe de la realeza, no sería mentira. A fin de cuentas, casi me caso con él. Ya me iba a volver musulmana", añadió la modelo.

También contó que ya es residente en Dubái y que ya no desea ser parte de la farándula peruana, ni que hablen de ella.

“Con mi carné de residente yo en Dubái puedo vivir, trabajar y hacer lo que quiero”, precisó Stephanie Valenzuela.