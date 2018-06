A través de un mensaje en su cuenta de Instagram , Stephanie Valenzuela gritó lo orgullosa que se siente de ser provinciana. La modelo compartió un video donde se luce bailando un huayno sobre la barra de un restaurante de Miami .

"A mí me gusta mi música de la sierra. Ayer me sentí tan orgullosa de decir que soy provinciana, soy arequipeña. Mucha gente cree que por ser de capital es superior, no todos, también hay que agradecer a tantos limeños que nos reciben con oportunidades y con mucho cariño", escribió junto al clip.

Su emotivo mensaje regristró más de 370 mil likes y se viralizó de inmediato en esta plataforma social. "Yo hoy vivo fuera, pero jamás voy a avergonzarme u olvidarme de mi tierra. Soy recontra provinciana y me enorgullece porque por lo general la historia de nosotros los provincianos es una historia de luchar por nuestros sueños y las cosas nos cuestan mucho", continuó.

"Cuando desde joven no tienes a tu familia a tu lado, cuando muchas veces incluso en contra de ellos uno tiene que salir del calor de su hogar y pasar mil adversidades para llegar lejos, nunca olviden sus raíces" , finalizó.