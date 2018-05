Stephanie Valenzuela: "Estoy enamorada y feliz, eso es lo que importa, no la plata" [VIDEO]

Karen Schwarz y Stephanie Valenzuela han olvidado la rivalidad que en algún momento las distanció y ahora son amigas íntimas. Por eso, la modelo radicada en Dubái decidió romper su silencio en su programa, ' En exclusiva ', para poner punto final a los rumores sobre su nueva vida.

A través de una conversación de WhatsApp , Valenzuela confirmó que su novio es de nacionalidad francesa y que no necesita salir en programas de farándula. "Es una persona seria, me basta que sepan que tengo novio", señaló tras evitar identificarlo.

Asimismo, negó que le haya pedido la mano como se ha especulado. "Anillos sí me dio, relojes, etc, pero no es (nada) de compromiso". La modelo afirmó que "no tiene nada de malo" que su novio sea billonario y consideró que ese detalle no es nada relevante en su relación.

"No quiero andar diciendo cosas que son innecesarias. Yo estoy enamorada y feliz, eso es lo que importa, no la plata, ni la cara... ni que fuera un chico reality", aseveró. Finalmente, contó que se ha realizado unos retoques en los labios con los 'fillers', unos inyectables que también atenúa las arrugas faciales y da una apariencia más suave a la piel.