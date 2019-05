Stephanie Valenzuela afirma que Guty estuvo con ella y Paula Manzanal al mismo tiempo

Stephanie Valenzuela y Paula Manzanal son amigas íntimas que se han acompañado en momentos difíciles de su vida. Tras algunas confesiones de Paula en 'El valor de la verdad', Stephanie ha confirmado que han estado con Guty Carrera en el mismo tiempo y luego de mucho se dieron cuenta.

“Nos dimos cuenta después de muchos años. La verdad que no me afecta, con Guty Carrera quedé en buenos términos, él fue muy bueno conmigo, me ayudó a superar la pérdida de mi bebé, así que no le tengo bronca”, comentó Stephannie Valenzuela a Trome.

Asegura que ella no estuvo con Guty cuando estaba con Alejandra Baigorria, pero que Paula sí. También, que terminaron en buenos términos y parece que ahora ese tema hasta le causa gracia.

Este asunto no ha malogrado su amistad con Manzanal, incluso están más unidas. Stephanie dijo a Trome que quiere mucho a la celebridad de Instagram y que, han estado hablando.

Además, la participante de 'El artista del año' comentó que a pesar de que no había visto el programa de Beto Ortiz el sábado pasado, sabía que Paula no podría decir nada que le moleste o haga daño. Pero prefiere no tocar el tema sobre la agresión que sufrió con su ex pareja.

Pues, Manzanal contó a detalle cómo terminó la relación de Stephanie Valenzuela y su ex, el príncipe Saudí, además de cómo la apoyó y la trajo a Perú.

