Stephanie Orúe: "La obra 'Barrionuevo' refleja la reconexión con la identidad propia"

¿Cuál es tu personaje en la obra Barrionuevo, que se presenta en el teatro Británico de Miraflores?



Mi personaje es ‘Meche’, la gran amiga de ‘Mochura’ (Andrés Salas) y el vínculo que siempre los une es la música. Sin embargo, ellos se alejan en su juventud, pero se reencuentran después de mucho tiempo para cumplir uno de sus sueños, que es ser cantantes. Este es el proyecto en el que más tengo que cantar y eso me encanta. La obra Barrionuevo refleja la reconexión con la identidad propia.

¿Es cierto que ya tienes planificado iniciar una carrera como cantante?



La música siempre ha estado rondándome, he llevado talleres y clases de canto para creérmela. No he olvidado que uno de mis sueños siempre fue estar conectada con la música, pero mi formación me llevó a hacerme más actriz en la cancha que cantante. En un futuro quisiera autogestionarme proyectos fusionando la música, el cuerpo, la palabra y no solo quedarme siendo actriz de textos clásicos y palabras.

¿Qué otros proyectos tienes? ¿Participarás en la tercera parte de la película Django?



Estaré en una nueva telenovela (Te volveré a encontrar) y también ya empecé a grabar un filme. Este año hago cine, televisión y teatro, así que no puedo estar más emocionada. La película es con Vania Masías y mi papel es ser la madre del protagonista... ¿En la cinta Django? Sí, me gustaría estar en esa tercera parte con mi personaje de ‘Magdita’, quien me enseñó a no tener miedo y arriesgarme.