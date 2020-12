El actor Stefano Salvini personifica a la ‘Bestia’ en la novela ‘Princesas’ al lado de Flavia Laos, quien es la ‘Bella’. El actor se animó a dar más detalles de su personaje y aseguró que el público no verá la típica historia de amor donde el galán es el protagonista.

“Ha sido el personaje más complicado que he tenido, el reto más grande. Espero haber estado a la altura. No es la bestia del cuento, es un chico que se la ha pasado solo toda su vida, es un recolector que recicla basura. En eso conoce a Bella. Él es un pata oscuro y solitario productor de todo lo que ha vivido. Tuvo una infancia con un padre violento y eso hizo que él se vuelva una persona violenta y crea un caparazón alrededor de él donde no deja que la gente se acerque”, reveló Stefano Salvini para América Espectáculos.

“La bestia no vendría a ser un monstruo sino todos los miedos, toda la ira y todo lo que no le deja ser una persona luminosa... No es la típica historia de amor del galán, sino que es distinto como se van acercando los personajes, cómo va el amor sanando la oscuridad que él tiene”, añadió el actor peruano.

Salvini quedó encantado con la participación de Flavia Laos como su coprotagonista y aseguró que fue sencillo trabajar junto a ella.

“Flavia hizo un gran trabajo, súper disciplinada, ha sido muy sencillo poder compartir escenas con ella… Hubo escenas de una intensidad emocional muy fuerte”, contó el actor, recordado por su personaje de Hugo en la novela ‘Amor de madre’.

