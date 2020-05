La pandemia del coronavirus ha paralizado el mundo, pero los rumores y novedades sobre las películas y series que Disney trabaja para expandir el universo de Star Wars siguen llegando. El regreso de producciones, personajes y la confirmación de distintos directores es solo un parte de lo que te traemos a continuación.

- Cazarrecompensas x tres. En diciembre pasado, el director Jon Favreau confirmó que habrá una segunda temporada de la popular serie The Mandalorian. Sin embargo, la revista Variety, citando fuentes dentro de la producción, publicó en abril que Disney ha dado un paso más allá y ya trabaja en una tercera temporada. Esta es una consecuencia lógica del éxito alcanzado por esta serie sobre el cazarrecompensas mandaloriano conocido como Mando, pero también debido a la enorme popularidad alcanzada por el personaje de Baby Yoda.

- Boba Fett... ¿y Ahsoka? Otra de las grandes noticias de la última semana es el regreso del actor neozelandés Temuera Morrison al universo de Star Wars. Según Hollywood Reporter, el actor que dio vida a Jango Fett en las dos primeras precuelas de George Lucas tendrá una pequeña participación en la segunda temporada de The Mandalorian.

Esto ha disparado los rumores que apuntan que interpretará a Boba Fett (hijo adoptivo y clon de Jango), a quien muchos daban por muerto luego de que cayó en las fauces de un sarlacc en las dunas de Tatooine, durante El regreso del Jedi (1983). El debate sobre si este cazarrecompensas está vivo o muerto ha seguido desde entonces y su aparición en la serie sería una de las grandes novedades del año (y de la década).

Otra noticia que espera confirmación es la participación de la actriz estadounidense Rosario Dawson como Ahsoka Tano. La joven jedi es uno de los personajes más populares de la saga, pero solo ha aparecido en series animados, como The Clone Wars (que este mes estrenó su último episodio) y Star Wars Rebels. The Mandalorian sería su primer proyecto de acción real. En una reciente entrevista con Variety, Dawson habló sobre este rumor y dijo que su participación aún no está confirmada, “pero cuando suceda, estaré muy feliz”.

- Directores a bordo. Lo que sí está confirmado es el equipo de directores que estará detrás de los capítulos de la segunda temporada de The Mandalorian. La mayor sorpresa ha sido la inclusión de Robert Rodriguez, el estadounidense de ascendencia mexicana creador de la trilogía de El Mariachi y de las dos cintas de Machete.

El grupo se completa con Jon Favreau (creador de la serie), Taika Waititi (Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit), Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels), Peyton Reed (Ant-Man), Carl Weathers (Hawai 5.0), Bryce Dallas Howard (Dads) y Rick Famuyiwa (Dope).

- Película y series a la vista. Todos los 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars (“May the 4th be with you”). Por eso Disney usó esa fecha para hacer el mayor anuncio de 2020 hasta ahora: el neozelandés Taika Waititi dirigirá una nueva película de la saga. Aunque no se reveló detalles de la historia ni en qué época estará ambientada, sí se confirmó que la coescribirá junto a la británica Krysty Wilson-Cairns, quien estuvo detrás del guion del film 1917, uno de los grandes animadores de la reciente temporada de premios.

Además, hubo otros anuncios importantes. La guionista estadounidense Leslye Headland (Russian Doll) está escribiendo una nueva serie de Star Wars, aunque no se precisó ni el título ni la trama. También se confirmaron dos rumores que sonaban insistentemente en los últimos meses. El primero es la serie en solitario de Cassian Andor, personaje que volverá a interpretar el mexicano Diego Luna, tal como hizo en el film Rogue One (2016). El segundo es que ya inició la producción de la serie de Obi-Wan Kenobi, con contará nuevamente con el escocés Ewan McGregor y estará ambientada entre los films La venganza de los Sith (2005) y Una nueva esperanza (1976). Aunque la saga Skywalker llegó recientemente a su fin luego de 43 años, Star Wars aún tiene muchas historias para contar.