[ACTUALIZACIÓN 06/01/16]Dieron un paso atrás. Luego de que un aluvión de críticas les cayera encima y amenazara con poner en peligro la venta de su edición especial de Monopolio Star Wars, Hasbro tuiteó afirmando que repararán el imperdonable error de no poner a ‘Rey’, personaje principal de la nueva cinta, dentro del juego de mesa.

"Amamos su pasión por Rey y estamos felices de informarles que la estaremos incluyendo en Monopoly: Star Wars, disponible más adelante este año", se lee en el tuit.

¿Cuándo veremos a 'Rey' en el juego? Aún no se anuncia la fecha exacta, pero hasta ayer, Hasbro argumentaba que el personaje de Daisy Ridley no aparecía ni en la caja para no adelantar la trama de la última entrega de la saga.

El juego de mesa salió a la venta en setiembre e hizo la terrible omisión de no incluir a la protagonista principal de la cinta.

[NOTA ORIGINAL 05/01/16]Una lluvia de críticas le cayó a la compañía de juguetes Hasbro porque en su última edición del juego Monopolio Star Wars excluyó a 'Rey' (Daisy Ridley), protagonista de la séptima entrega de la saga, quien no aparece ni en la foto de la caja, según reveló Entertainment Weekly.

Los personajes que sí aparecen como fichas del juego son 'Finn' (John Boyega), 'Luke Skywalker' (Mark Hamill), 'Kylo Ren' (Adam Driver) y 'Darth Vader', personajes masculinos de Star Wars.

Sin embargo, Hasbro se justificó diciendo que como el juego se fabricó varios meses antes, la idea era no adelantar parte de la trama o ser un 'spoiler' de Star Wars: El despertar de la fuerza.

Asimismo, señalaron que 'Rey' sí aparece en otros juguetes de la empresa, como el que están a punto de lanzar: una figura de acción de 12 pulgadas.

"Estamos encantados con la popularidad de este atractivo personaje y continuaremos buscando maneras de mostrar a 'Rey' en todas nuestras líneas de productos", agregó la empresa luego del escándalo.